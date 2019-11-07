Беларусь и Латвия проработают удобное для болельщиков расписание поездов во время ЧМ-2021 по хоккею

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Латвия проработают удобное для болельщиков расписание поездов во время чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Об этом шла речь на встрече председателя правления LDz (Латвийской железной дороги) Мариса Клейнбергса с начальником Белорусской железной дороги Владимиром Морозовым, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию пресс-службы LDz.

"Учитывая, что весной 2021 года в Риге и Минске пройдет чемпионат мира по хоккею среди мужчин, LDz и Белорусская железная дорога будут сотрудничать для обеспечения удобного для болельщиков сообщения между столицами двух государств. Для этого планируется разработать специальный график курсирования поездов. Работа по данному вопросу продолжится при подготовке графика движения поездов на 2020/2021 годы", - отметили в пресс-службе.

За 9 месяцев 2019 года в сообщении между Минском и Ригой были перевезены 15,5 тыс. пассажиров, что на 15,3% больше, чем за тот же период прошлого года. Руководство двух железнодорожных предприятий договорилось о работе над повышением пассажиропотока, в том числе для того, чтобы сделать железнодорожные перевозки более конкурентоспособными и удобными. "Этого можно было бы достичь как путем более тесного сотрудничества с туристическими компаниями, так и благодаря разработке предложений по комбинированным транспортным билетам, чтобы туристы могли своевременно спланировать путешествие разными видами транспорта и приобрести необходимые проездные документы", - пояснили в LDz. Планируется также поиск решений, позволяющих сделать для пассажиров поездку на поезде между Минском и Ригой более быстрой.

Кроме того, латвийское и белорусское железнодорожные предприятия договорились привлекать новые виды грузов, а также разрабатывать дополнительные логистические предложения и конкурентоспособную тарифную политику.

За январь-сентябрь в сообщении между Беларусью и Латвией перевезли 18,4 млн т грузов, что составляет 83,2% от объема грузов, перевезенных в аналогичном периоде прошлого года. Хотя по объему перевозок нефтепродуктов наблюдается снижение, существенный прирост есть в перевозках лесоматериалов - плюс 34,6%.-0-