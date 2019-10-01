1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Литва прорабатывают меры по предотвращению образования очередей на границе, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович на полях Белорусской транспортной недели, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера состоялась встреча с литовской делегацией, обсудили ряд направлений. В сфере транспорта у нас остался один основной вопрос, который нужно решить, - очереди на границе. Есть и конкретные идеи. У нас сегодня есть кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком. С ЕИБ мы планируем в рамках реконструкции автомобильной дороги М7 Минск - Вильнюс провести модернизацию пункта пропуска и значительно увеличить пропускную способность", - сказал Алексей Ляхнович.

Главной темой Белорусской транспортной недели определено развитие национальной транспортно-логистической системы на базе инновационных комплексных решений. География участников охватывает 11 стран (Австрия, Армения, Беларусь, Италия, Китай, Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина, Швейцария). Международный транспортно-логистический форум включает специализированную выставку "Транспорт и логистика", а также обширную деловую программу.-0-