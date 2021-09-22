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22 сентября 2021, 17:41

Беларусь и МАГАТЭ готовят новую программу сотрудничества

Беларусь системно сотрудничает с ведущими международными организациями в ядерной и радиационной безопасности. Одним из основных партнеров традиционно выступает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Реализуя национальную ядерно-энергетическую программу, наша страна взаимодействует с агентством по всему спектру его деятельности. Насколько важно это партнерство и каковы перспективы совместной работы в интервью БЕЛТА рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич.

- Виктор Михайлович, вы во главе белорусской делегации приняли участие в заседании 65-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. С учетом непростых условий, вызванных пандемией, удалось ли агентству выполнить свои уставные задачи? Будет ли расширяться применение ядерных технологий?

- Оценивая минувший с прошлой сессии период, можно констатировать, что МАГАТЭ успешно реализовало ключевые задачи по продвижению ядерных технологий в тех сферах, где их польза неоспорима: энергетика, медицина, сельское хозяйство и других. Развитие ядерной энергетики приобретает особое значение в контексте мирового тренда по достижению углеродной нейтральности и прогнозируемого роста глобального спроса на электроэнергию. Согласно последнему прогнозу МАГАТЭ, опубликованному в этом сентябре, доля атомной энергии в мировом производстве электроэнергии повысится до 12% к 2050 году. Использование ядерных технологий для многих стран мира - залог укрепления энергетической независимости, роста экономики, улучшения благосостояния населения.

Не имея больших запасов углеводородного сырья, наша страна также сделала ставку на развитие атомной энергетики. Строительство Белорусской атомной электростанции на завершающем этапе. С ее запуском страна обеспечит себя надежным, эффективным, экологичным источником энергии на десятилетия вперед - вопрос чрезвычайно актуальный в условиях нестабильности на мировых рынках и резких изменений цен на традиционные энергоносители, которые мы наблюдаем.

Большой проект БелАЭС - это не только гарант повышения энергетической безопасности, но и качественно новые возможности для развития национальной экономики, самые передовые технологии, тысячи новых рабочих мест.

- В своем выступлении вы подчеркнули, что безопасность - это безусловный приоритет на всех этапах строительства БелАЭС. Какую роль в достижении этой задачи играет МАГАТЭ?

- Агентство оказывает нашей стране содействие в решении важнейших вопросов по реализации национальной ядерно-энергетической программы и развитию инфраструктуры ядерной энергетики и ядерной безопасности. С 2012-го по 2021 год в Беларуси проведены все ключевые миссии МАГАТЭ, рекомендованные для стран, строящих первую АЭС: по оценке ядерно-энергетической и регулирующей инфраструктуры, оценке площадки с учетом внешних воздействий, по аварийной готовности и реагированию, учету и контролю ядерных материалов, анализу эксплуатационной безопасности АЭС. Все проведенные миссии имели практическую пользу: полученные по их итогам рекомендации и предложения положены в основу наших национальных планов действий, которые являются важным ориентиром в работе по реализации национальной программы ядерной энергетики.

С начала реализации проекта по строительству БелАЭС наша страна системно сотрудничает с ведущими международными организациями в сфере ядерной и радиационной безопасности. Помимо МАГАТЭ это Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции, Европейская группа регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) и другие.

- Как известно, партнерство с ENSREG по стресс-тестам БелАЭС добровольное. Почему для нашей страны так важна эта работа?

- В 2011 году после аварии на АЭС "Фукусима-1" Беларусь, как и другие европейские государства, добровольно приняла на себя обязательства провести стресс-тесты БелАЭС с привлечением европейских экспертов. Такая миссия состоялась в 2018 году, когда практически на первом энергоблоке БелАЭС были реализованы все технические решения. Наша страна открыто и прозрачно продвигается по пути выполнения рекомендаций по итогам проведенных стресс-тестов БелАЭС и реализации по их итогам дополнительных мер по обеспечению безопасности. Еще раз подчеркну: это абсолютно добровольный процесс. Ключевые мероприятия национального плана действий по итогам стресс-тестов, касающиеся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности Белорусской АЭС, выполнены.

В начале сентября состоялся рабочий визит на БелАЭС экспертной группы ENSREG, организованный в рамках второго этапа партнерского обзора нацплана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС. Эксперты отметили прогресс в реализации мероприятий этого плана: как регулятором - Госатомнадзором, так и эксплуатирующей организацией - БелАЭС. В настоящее время готовится окончательная редакция отчета, после чего он будет опубликован в открытом доступе.

- Возвращаясь к программе вашей рабочей поездки в Вену, можно сказать, что одним из важных ее мероприятий была встреча с генеральным директором МАГАТЭ. Какие направления совместной работы с агентством будут приоритетными в ближайшей перспективе?

- Мы действительно обсуждали не только текущее состояние дел и эффективность совместной работы, но и ее перспективы. Была затронута подготовка проекта рамочной программы сотрудничества Беларуси и МАГАТЭ на 2022-2027 годы.

В первую очередь наша страна заинтересована в продолжении проектов технической помощи МАГАТЭ как в части укрепления потенциала эксплуатирующей организации - БелАЭС, так и в сфере подготовки кадров по регулированию ядерной безопасности. Кроме того, мы рассчитываем на техническую помощь МАГАТЭ при реализации стратегии обращения с радиоактивными отходами. Ожидается, что будет продолжена совместная работа в области мониторинга последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В числе обозначенных в проекте программы направлений взаимодействия - укрепление национальной инфраструктуры радиационной защиты, создание в Беларуси учебного центра по физической ядерной безопасности, подготовка программ контроля и обеспечения качества в области радиологии и радиационной онкологии. Интересны для нашей страны новые инициативы МАГАТЭ по борьбе с инфекционными заболеваниями и загрязнением окружающей среды пластиком. Все эти вопросы в проработке, и мы надеемся, что в ближайшее время работа по согласованию проекта программы выйдет на финальную стадию.

В целом на встрече генеральный директор МАГАТЭ отметил открытость Беларуси для сотрудничества с международными организациями и заверил, что работа с нашей страной будет продолжена.

БЕЛТА.-0-

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