30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Молдова будут обмениваться опытом развития системы образования. Это предусмотрено двусторонним межправительственным соглашением о сотрудничестве. Депутаты готовят законопроект о его ратификации, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Олег Левшунов.

Он пояснил, что соглашение нацелено на создание долговременных и конструктивных связей в сфере образования по основным направлениям двустороннего сотрудничества. "Имеется в виду обмен информацией и опытом развития сферы, использования информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе, создание совместных образовательных программ и реализация проектов", - рассказал парламентарий.

Соглашение предусматривает также, что Беларусь и Молдова наладят обмен учащимися, педагогами, будут сотрудничать в сфере повышения квалификации педагогических кадров и т.д.

Депутат отметил, что ратификация соглашения поспособствует дальнейшему укреплению взаимовыгодных связей между странами. "Это позволит создать необходимые правовые основания для углубления контактов между странами по всему спектру направлений образовательной деятельности, обеспечит предпосылки для расширения присутствия белорусской системы образования на молдавском рынке образовательных услуг, повысит международный престиж отечественного образования", - подытожил он.-0-