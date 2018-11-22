22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Молдова обменяются опытом подготовки молодежных лидеров, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Александра Гончарова.

"БРСМ и Национальная лига молодежи Молдовы подписали меморандум о сотрудничестве. Республиканский дом молодежи посетил президент организации Ион Курмей. Во время общения поняли, что у нас очень много интересных смежных проектов, которые можно вместе реализовывать. В частности, это развитие студотрядов, культурные и студенческие обмены, сотрудничество в сфере молодежного туризма, обмен опытом в подготовке молодежных лидеров и молодых политиков. План совместных мероприятий будет разработан в ближайшее время", - сказала Александра Гончарова.

В этом году возобновилось сотрудничество Беларуси и Молдовы в студотрядовском движении. Так, на базе Витебского областного штаба трудовых дел был сформирован студенческий сельскохозяйственный отряд. Наша молодежь была задействована на сборке фруктов на юге Молдовы. Такое двустороннее взаимодействие планируется продолжить и в следующем году.

Кроме того, весной 2019 года планируется провести первый молодежный форум Беларуси и Молдовы.-0-