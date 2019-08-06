Беларусь и Монголия проведут конкурс совместных научно-технических проектов

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство образования, культуры, науки и спорта Монголии в сентябре планируют объявить о проведении совместного конкурса научно-технических проектов. Такая договоренность достигнута во время заседания совместной белорусско-монгольской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.
Конкурс будет проводиться по следующим приоритетным направлениям: материаловедение и наноматериалы, лазеры, лазерные и оптоэлектронные технологии, медицина, фармакология и биотехнологии, беспилотные авиационные комплексы.
Стороны обсудили ключевые вопросы научно-технического и инновационного двустороннего сотрудничества, в том числе возможность проведения совместных научных мероприятий: конференций, семинаров и выставок. По итогам заседания комиссии подписаны итоговый протокол и исполнительная программа научно-технического и инновационного сотрудничества на 2020-2021 годы.-0-
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