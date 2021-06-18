Беларусь и Монголия заинтересованы укреплять сотрудничество в подготовке специалистов по ЧС

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялась рабочая встреча первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Александра Худолеева с делегацией Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии во главе с начальником Департамента по борьбе с пожарами Цэдэвом Нямбаром. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития международного сотрудничества между двумя странами и профильными службами по ряду направлений: подготовка и обучение кадров, научно-исследовательская деятельность, материально-техническое обеспечение работы пожарных аварийно-спасательных подразделений.

Сегодня же делегация Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии посетила центр безопасности МЧС. Гостям центра продемонстрировали боевую одежду, снаряжение и оборудование, разработанные при поддержке Научно-исследовательского института пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Беларуси. Подробно об отечественных новинках рассказал начальник института Сергей Шумай. Монгольские коллеги познакомились со спецификой организации образовательного процесса, а также возможностями Образовательного центра безопасности жизнедеятельности МЧС. Работники центра продемонстрировали более 30 интерактивных площадок, экспозиции которых построены с максимальной передачей реальности с использованием современных информационных технологий, цифровой среды, технологий дополненной и виртуальной реальности.

В пресс-службе напомнили, что ранее делегация Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии посетила Международный центр подготовки спасателей (IRTcentre) Университета гражданской защиты МЧС, где изучила организацию образовательного процесса с иностранными специалистами, а также ООО "Пожснаб", где познакомились с процессом производства пожарной аварийно-спасательной техники. С 2004 года на базе филиала Университета гражданской защиты МЧС в Борисовском районе прошли подготовку 54 специалиста из Монголии. Они обучались по программам дополнительного образования взрослых (краткосрочным курсам).

Делегация Монголии сегодня также посетила Республиканский центр управления и реагирования на чрезвычайные ситуации и пожарный аварийно-спасательный отряд Минского городского управления МЧС.-0-

Фото МЧС