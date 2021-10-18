Беларусь и Никарагуа намерены развивать сотрудничество в сфере образования

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Игорь Карпенко встретился с министром иностранных дел Республики Никарагуа Денисом Роналдо Монкада Колиндресом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В вопросах образования у нас есть варианты возможного сотрудничества. Наша нормативная база позволяет нам обучать студентов зарубежных стран за счет средств Республики Беларусь. Вопросы, кто из студентов может приехать учиться, решают наши диппредставительства за рубежом во взаимодействии с правительствами этих стран. До нового года подаются заявки из этих стран. Одно из условий - знание русского языка. Но сейчас мы немного меняем законодательство. И со следующего года сможем принимать граждан с учетом обучения русскому языку здесь, а потом уже обучения по конкретной специальности. Всего в год мы выделяем 100 грантов на все страны. Интересы Беларуси и Никарагуа представляет наше посольство в Эквадоре", - рассказал Игорь Карпенко.

По его словам, Беларусь также готова принимать студентов из Никарагуа на платную форму обучения. "Здесь мы можем принимать на обучение как на английском, так и русском языках. Надо просто понимать, какие специальности интересуют вас и в каких специалистах заинтересована ваша страна. Мы сможем в рабочем порядке уточнить возможные формы обучения и его стоимость. Кроме того, предусмотрена гибкая система скидок. Также студенты, которые обучаются в Беларуси, могут работать по специальности, которую выбрали, и тем самым получать практические навыки", - отметил министр.

Игорь Карпенко добавил, что на сегодняшний день в Беларуси обучаются около 27 тыс. иностранных студентов из 109 стран. "У нас есть хороший кампус для проживания - Студенческая деревня, которая строилась по поручению Президента. Это комфортабельные комнаты для проживания двух человек, где есть все необходимое. Мы поддерживаем все инициативы иностранных студентов в плане познания страны, организации экскурсий, проведения различных мероприятий, - подчеркнул он. - Мы приветствуем прямые договоры между университетами. Они позволяют налаживать более практический контакт. Это могут быть обмены студентами на время практики, различные научные исследования. Мы сегодня активно развиваем такую форму, как совместные программы подготовки специалистов с выдачей двойных дипломов. Мы предлагаем различные стажировки и обучение в магистратуре. Мы тоже в этом направлении готовы работать".-0-