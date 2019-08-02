Беларусь и ОАЭ обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Романа Головченко с начальником тыла Генерального штаба Вооруженных Сил Объединенных Арабских Эмиратов, председателем эмиратской части совместного белорусско-эмиратского комитета по военно-техническому сотрудничеству генерал-майором Халафом аль-Кубейси состоялась сегодня в Минске. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.

Стороны выразили удовлетворение результатами военно-технического сотрудничества между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами, проанализировали актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе касающиеся подготовки к X заседанию совместного белорусско-эмиратского комитета по военно-техническому сотрудничеству, которое планируется провести в октябре в Абу-Даби.-0-