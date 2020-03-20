Беларусь и ОАЭ заинтересованы в совместных проектах в здравоохранении и образовании

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в совместных проектах в здравоохранении и образовании. Сотрудничество в гуманитарной сфере обсуждалось во время официального визита в ОАЭ руководства департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Беларуси, сообщили БЕЛТА в департаменте.
Во время визита прошли переговоры с руководством фонда имени шейха Халифы бен Заида аль-Нахайяна, фонда имени шейха Заида бен Султана аль-Нахайяна и Дубайской благотворительной ассоциации. "Стороны обсудили взаимодействие в гуманитарной сфере. Отдельное внимание уделили сотрудничеству в области совместной реализации гуманитарных проектов в сферах здравоохранения, образования и создания безбарьерной среды", - проинформировали в департаменте.
Стороны отметили, что ОАЭ входят в топ-15 стран мира, с которыми Беларусь сотрудничает в гуманитарной сфере.
Руководство департамента посетило также Международный гуманитарный город в Дубае и ознакомилось с его деятельностью. Проведены переговоры с руководителем Международного гуманитарного города и представителями работающих на его территории международных организаций, в числе которых ВОЗ и Международный комитет Красного Креста. По результатам переговоров арабская сторона высказала заинтересованность в посещении Беларуси в 2020 году.-0-