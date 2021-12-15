Беларусь и Омская область заключат соглашение о сотрудничестве

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительства Беларуси и Омской области России заключат соглашение о сотрудничестве. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 14 декабря 2021 года №717, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

"Совет Министров постановляет принять предложение Министерства иностранных дел, согласованное с Министерством юстиции и другими заинтересованными, о заключении соглашения между правительством Беларуси и правительством Омской области (Российская Федерация) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и гуманитарной сферах", - говорится в документе.-0-