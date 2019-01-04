Беларусь и Пакистан договорились сотрудничать по предупреждению и ликвидации ЧС

4 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Пакистан намерены развивать сотрудничество в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусском посольстве в Пакистане.
Эти вопросы рассматривались 4 января на встрече посла Беларуси в Пакистане Андрея Ермоловича с председателем Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана Омаром Махмудом Хаятом. Обсуждены перспективы налаживания взаимодействия между профильными ведомствами Беларуси и Пакистана. В частности, глава дипмиссии ознакомил собеседника с вопросами развития договорно-правовой базы в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обмена опытом между спасателями Беларуси и Пакистана по поисково-спасательным работам. Речь шла о формировании основ безопасности жизнедеятельности среди населения, установлении контактов между молодежными движениями пожарных-спасателей двух стран.
Во время встречи пакистанской стороне были презентованы возможности Беларуси в сфере подготовки и переподготовки спасателей на базе Университета гражданской защиты МЧС Беларуси и поставок специального оборудования белорусского производства для нужд пакистанских спасателей. Омар Махмуд Хаят выразил заинтересованность в установлении прямых контактов с МЧС Беларуси и обозначил готовность в ближайшее время совершить визит в Минск для детального ознакомления с деятельностью белорусских служб спасения.-0-
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