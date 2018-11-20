Беларусь и Пакистан намерены развивать сотрудничество в области медицинского туризма

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меры по активизации белорусско-пакистанского сотрудничества в области здравоохранения и фармацевтики обсуждены во время встречи посла Беларуси в Пакистане Андрея Ермоловича с федеральным министром национальных служб здравоохранения, регулирования и координации Пакистана Аамиром Мехмудом Киани. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусской дипмиссии.

"В качестве одного из приоритетных направлений взаимодействия отмечена возможность разработки и подписания двустороннего соглашения, которое бы урегулировало и поставило на системную основу белорусско-пакистанское сотрудничество в области медицинского туризма с учетом опыта и наработок белорусской стороны в этой отрасли", - рассказали в посольстве.

Дипломат передал пакистанскому министру приглашение от министра здравоохранения Беларуси Валерия Малашко посетить с визитом Беларусь. Стороны обсудили возможность проведения во время визита первого заседания совместной белорусско-пакистанской рабочей группы в сфере здравоохранения и фармацевтики. Достигнута договоренность об организации на полях заседания профильного форума с широким участием деловых кругов Беларуси и Пакистана.-0-