Беларусь и Пакистан намерены развивать сотрудничество в области медицинского туризма

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меры по активизации белорусско-пакистанского сотрудничества в области здравоохранения и фармацевтики обсуждены во время встречи посла Беларуси в Пакистане Андрея Ермоловича с федеральным министром национальных служб здравоохранения, регулирования и координации Пакистана Аамиром Мехмудом Киани. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусской дипмиссии.
"В качестве одного из приоритетных направлений взаимодействия отмечена возможность разработки и подписания двустороннего соглашения, которое бы урегулировало и поставило на системную основу белорусско-пакистанское сотрудничество в области медицинского туризма с учетом опыта и наработок белорусской стороны в этой отрасли", - рассказали в посольстве.
Дипломат передал пакистанскому министру приглашение от министра здравоохранения Беларуси Валерия Малашко посетить с визитом Беларусь. Стороны обсудили возможность проведения во время визита первого заседания совместной белорусско-пакистанской рабочей группы в сфере здравоохранения и фармацевтики. Достигнута договоренность об организации на полях заседания профильного форума с широким участием деловых кругов Беларуси и Пакистана.-0-
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