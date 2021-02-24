Беларусь и Пакистан обсудили перспективы сотрудничества в АПК

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Исламской Республике Пакистан Андрей Метелица встретился с федеральным министром национальной и продовольственной безопасности Пакистана Саидом Факхаром Имамом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Главной темой обсуждения стала подготовка к проведению в Минске пятого заседания белорусско-пакистанской совместной рабочей группы по сельскому хозяйству.

Стороны обменялись мнениями об актуальном состоянии и перспективах развития белорусско-пакистанского сотрудничества в сфере сельского хозяйства. В частности, обсуждены вопросы наращивания взаимных поставок продуктов питания на рынки двух стран, обеспечения механизации сельского хозяйства и проведения научных исследований в данной сфере. Собеседники подтвердили готовность к совместной работе и договорились поддерживать контакты для решения актуальных вопросов сотрудничества Беларуси и Пакистана. -0-