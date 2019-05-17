Беларусь и Польша обсудили перспективы сотрудничества в гуманитарной сфере

Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
17 мая 2019, Пт
+20°C
Облачно с прояснениями EUR 2.3316
USD 2.0854
RUB 3.2282
Главное
Во время совещания "Должны быть честные, справедливые выборы" - Лукашенко собрал совещание по парламентской кампании
Президент
Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Президент
Выборы в парламент не будут особенными, а пройдут по традиции организованно и слаженно - Кочанова
Политика
Любовь обязана действовать: уже в эту субботу в галерее "АртХаос" нас ждет праздник добра и надежды
Общество
Завод беленой целлюлозы будет введен к концу года - Румас
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Беларусь проинформировали о возможном возобновлении поставок по "Дружбе" в направлении Польши на следующей неделе
15:35 Экономика
Два передвижных медкомплекса появятся в Витебской области до конца года
15:29 Регионы
РЕПОРТАЖ: От маленькой инициативы к большой пользе: как КОТОС помогает минчанам в благоустройстве
15:22 Регионы
Поставляемой по ветке Сургут-Полоцк нефти недостаточно для полной загрузки "Нафтана" - "Белнефтехим"
15:22 Экономика
"Белнефтехим" продолжает обсуждение в Москве ситуации с поставками российской нефти
15:16 Экономика
Беларусь и Пакистан заинтересованы в повышении динамики взаимодействия на всех уровнях
15:15 Политика
Беларусь ограничивает ввоз свинины из Хмельницкой области Украины из-за АЧС
15:14 Экономика
Пьяный мотоциклист-бесправник врезался в ограждение моста в Добрушском районе
15:14 Происшествия
Школе в Калининградской области присвоено имя белоруса Алексея Круталевича
15:10 Общество
Страны ЕАЭС наметили шаги по формированию общего рынка цемента
15:07 Экономика
Белорусский боксер Иван Баранчик 18 мая проведет бой против Джоша Тейлора в Великобритании
15:05 Спорт
Похудевшая Анджелина Джоли поразила поклонников
15:00 Калейдоскоп
Беларусь будет настаивать на компенсации прямых и косвенных потерь из-за некачественной нефти из РФ
14:58 Экономика
Завод беленой целлюлозы будет введен к концу года - Румас
14:41 Экономика
Беларусь и Польша обсудили перспективы сотрудничества в гуманитарной сфере
14:39 Общество
Минские студотрядовцы летом будут строить метро и работать на II Европейских играх
14:33 Регионы
В Житковичском районе из-за удара молнии горел дом
14:28 Происшествия
Обновленный Ушачский музей народной славы планируют открыть в мае 2020 года
14:18 Культура
Для желающих возвести индивидуальное жилье нужно предоставлять комплекс стройуслуг - Кухарев
14:06 Общество
В Борисове пьяный мужчина напал на 8-летнего мальчика
13:59 Происшествия
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Евровидение-2019 Евровидение-2019
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Год малой родины Год малой родины
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Беларусь и Польша обсудили перспективы сотрудничества в гуманитарной сфере

Общество 17.05.2019 | 14:39
Во время встречи. Фото Департамента по гуманитарной деятельности
Во время встречи. Фото Департамента по гуманитарной деятельности

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Польша обсудили перспективы сотрудничества в гуманитарной сфере, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вопросы рассматривались 17 мая на встрече директора департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь Валерия Скакуна и директора Департамента сотрудничества в целях развития Министерства иностранных дел Республики Польша Михала Цыгана. В мероприятии также приняли участие заместитель посла Республики Польша в Республике Беларусь Мартин Войцеховский и первый секретарь Посольства Республики Польша в Республике Беларусь Магдалена Сидорович.

Основная цель переговоров - рассмотрение различных аспектов гуманитарного взаимодействия между департаментом по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Беларуси и Департаментом по вопросам развития МИД Польши. Как отмечалось, белорусско-польские контакты в гуманитарной сфере в этом году включают три основные направления: региональное развитие, социальные услуги для людей с ограниченными возможностями, развитие предпринимательства.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Беларусь, Польша, сотрудничество
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Двери
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3316 BYN 2.327 BYN 2.334 BYN
USD
2.0854 BYN 2.082 BYN 2.086 BYN
RUB
3.2282 BYN 3.22 BYN 3.23 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: парламент должен стать дискуссионной площадкой для диалога депутатов с разными взглядами
Все видео

Фотоновости

Все фото

Инфографика

Портрет белорусской семьи В 2018 году в Беларуси заключено 60 714 браков. Количество браков на 1000 человек населения - 6,4*.
Вся инфографика
Президент
Во время совещания Лукашенко: парламент должен стать дискуссионной площадкой для диалога депутатов с разными взглядами
"Должны быть честные, справедливые выборы" - Лукашенко собрал совещание по парламентской кампании
Лукашенко видит потенциал для более продуктивного торгово-экономического сотрудничества с Норвегией
Политика
Наталья Кочанова. Фото из архива Выборы в парламент не будут особенными, а пройдут по традиции организованно и слаженно - Кочанова
Беларусь и Пакистан заинтересованы в повышении динамики взаимодействия на всех уровнях
Заседание СМИД ОДКБ пройдет 22 мая в Бишкеке
Экономика
Игорь Ляшенко. Фото из архива Беларусь будет настаивать на компенсации прямых и косвенных потерь из-за некачественной нефти из РФ
Беларусь проинформировали о возможном возобновлении поставок по "Дружбе" в направлении Польши на следующей неделе
Поставляемой по ветке Сургут-Полоцк нефти недостаточно для полной загрузки "Нафтана" - "Белнефтехим"
Происшествия
В Могилеве столкнулись четыре легковушки, двое водителей госпитализированы
Пьяный мотоциклист-бесправник врезался в ограждение моста в Добрушском районе
В Житковичском районе из-за удара молнии горел дом
Регионы
Фото из архива Последний звонок в Минске прозвенит 29 мая
Афиша выходного дня: Ночь музеев, "Viva Ровар" и огненный праздник в Лидском замке
Два передвижных медкомплекса появятся в Витебской области до конца года
Спорт
Элизе Мертенс и Арина Соболенко. Фото из архива Jimmie48 Tennis Photography Соболенко в паре с Мертенс уступили Саснович и Цуренко в 1/8 финала турнира в Риме
Белорусский боксер Иван Баранчик 18 мая проведет бой против Джоша Тейлора в Великобритании
Владимир Игнатик завершил выступление на "Челленджере" в Самарканде
Технологии
Фото Lilium В Германии тестируют летающее такси
3D-модели исторических зданий Гродно будут создавать в технопарке ГрГУ им. Янки Купалы
Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны
Культура
ZENA ZENA выступит в финале "Евровидения" под 19 номером
Обновленный Ушачский музей народной славы планируют открыть в мае 2020 года
В Минске торжественно открылся обновленный Дом книги "Светоч"
В мире
Фото news.abs-cbn.com На Филиппинах при столкновении фургона и грузовика погибли 8 человек
В аэропорту Дубая упал одномоторный самолет, погибли 4 человека
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Калейдоскоп
Фото NBC via Getty Images Умерла одна из самых популярных кошек в мире
Похудевшая Анджелина Джоли поразила поклонников
Холли Берри пришла на премьеру фильма в дерзком наряде
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Счастье на шестерых
«...И только пыль из-под копыт»
Секреты голливудской улыбки
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Равенство возможностей
Сяргей ГАЛОЎКА. Служэнне словам і справай
Марина ЕЛИНСКАЯ. Cоздатели геральдики
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия