17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Польша обсудили перспективы сотрудничества в гуманитарной сфере, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вопросы рассматривались 17 мая на встрече директора департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь Валерия Скакуна и директора Департамента сотрудничества в целях развития Министерства иностранных дел Республики Польша Михала Цыгана. В мероприятии также приняли участие заместитель посла Республики Польша в Республике Беларусь Мартин Войцеховский и первый секретарь Посольства Республики Польша в Республике Беларусь Магдалена Сидорович.

Основная цель переговоров - рассмотрение различных аспектов гуманитарного взаимодействия между департаментом по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Беларуси и Департаментом по вопросам развития МИД Польши. Как отмечалось, белорусско-польские контакты в гуманитарной сфере в этом году включают три основные направления: региональное развитие, социальные услуги для людей с ограниченными возможностями, развитие предпринимательства.-0-