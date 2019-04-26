Беларусь и Польша обсудили вопросы в области региональной и международной безопасности

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы в области региональной и международной безопасности обсудили сегодня на встрече заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас и Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси Артур Михальский, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Собеседники акцентировали внимание на совместной работе по предотвращению рисков и угроз распространения оружия массового уничтожения и соответствующих технологий. Стороны подчеркнули важность коллективных усилий международного сообщества в целях эффективного противодействия таким опасным тенденциям.

На встрече были также рассмотрены вопросы взаимодействия Беларуси и Польши в международных организациях.-0-