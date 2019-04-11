Беларусь и Польша прорабатывают проекты по внедрению новых технологий в городском транспорте

11 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На базе Гродненского государственного университета им. Янки Купалы проходит белорусско-польская конференция "Технологии городского транспорта", передает корреспондент БЕЛТА.

Форум объединил более 130 участников - руководителей организаций, задействованных в пассажирских перевозках в Беларуси и Польше, а также ученых, занятых в этой сфере, и студентов университета. Подобная конференция проходит в Беларуси впервые.

"Главная тема конференции - развитие городского транспорта. Основные наши задачи - обмен опытом, обсуждение не только вопросов функционирования городского транспорта, но и работы законодательства в этой сфере, пути решения проблемных ситуаций", - отметил генеральный директор Белорусского научно-исследовательского института транспорта "Транстехника" Виталий Киреев. Он подчеркнул, что по итогам конференции будет выработан план дальнейшего международного сотрудничества в этой сфере. Прорабатываются также вопросы реализации совместных международных проектов в плане развития городского транспорта, внедрения современных подходов и технологий.

На конференции запланирована работа нескольких секций. Они будут посвящены темам информирования пассажиров, планированию поездок, управлению движением в режиме реального времени. Также в центре внимания вопросы внедрения и развития электронных билетных систем, создания умных остановок.

"Важно значение конференции и для университета. Прежде всего это новые связи, наработки, возможность формирования международных проектов, повышение качества подготовки специалистов. Возможность сегодня пообщаться с потенциальными работодателями, увидеть, как задачи по внедрению современных технологий придется решать на практике, полезна и для студентов", - заявил проректор по научной работе ГрГУ им. Янки Купалы Юрий Романовский. Он подчеркнул высокую востребованность специалистов в сфере логистики и транспорта. В связи с этим в университете в этом году открывается набор на обучение специальности "транспортная логистика" по сокращенной форме для выпускников колледжей.

Конференция продлится по 12 апреля. Организаторами выступают Белорусский научно-исследовательский институт транспорта "Транстехника", Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Европейский образовательный центр CENTRUS и Польская хозяйственная палата городского транспорта.-0-