Беларусь и Республика Корея будут развивать совместные проекты в сфере геоинформационных технологий

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное кадастровое агентство Госкомимущества и Корпорация земельного администрирования и геопространственных данных LX Республики Корея рассмотрели в Минске перспективы совместных пилотных проектов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комитета.

Стороны обсудили сотрудничество в области развития геоинформационных технологий при управлении территориями и возможности создания "цифровых двойников" городов на примере различных регионов Беларуси.

В Госкомимуществе напомнили, что в Сеуле на международной встрече Smart GEO Eхро 2019 по развитию сотрудничества в области геопространственной информации (IMAGIC) стороны подписали меморандум. Документом закреплена договоренность об обмене стратегиями и технологиями в сфере кадастра, земельного администрирования, в области построения, анализа и использования пространственной информации, создания "цифрового близнеца" для проектирования умного города и иным направлениям. Меморандум также предусматривает проведение консультаций, рабочих встреч, симпозиумов и семинаров, а также совместные исследования, обмен кадрами, предоставление геодезических приборов и компьютерной техники.

LX является государственной организацией, которая содействует защите прав на собственность населения Республики Корея, а также развитию национальной кадастровой системы с момента своего основания в 1977 году. Компания предоставляет оперативные и точные услуги по съемке и кадастровые пространственные данные.-0-