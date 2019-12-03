Беларусь и Республика Корея намерены сотрудничать для пресечения правонарушений в таможенной сфере

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Республика Корея договорились о принятии совместных усилий по пресечению правонарушений в сфере таможенного регулирования, в том числе о необходимости представления оперативной информации, связанной с пресечением оборота наркотиков, психотропов и оружия и незаконного перемещения предметов культурного, исторического наследия, объектов интеллектуальной собственности. Об этом шла речь во время встречи председателя Государственного таможенного комитета Беларуси Юрия Сенько с комиссаром Таможенной службы Республики Корея Ким Ён Муном, сообщили БЕЛТА в ГТК.

Руководители таможенных ведомств обсудили перспективные направления сотрудничества в таможенной сфере. Особое внимание уделено необходимости окончательного согласования на национальных уровнях проекта соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Утвердить документ планируется в начале 2020 года.

Стороны также рассмотрели вопросы деятельности уполномоченных экономических операторов (УЭО) и характер мер, необходимых для упрощения порядка перемещения ими товаров и транспортных средств. Руководители таможенных ведомств поддержали инициативу по подписанию в перспективе соглашения о взаимном признании статуса УЭО.

Достигнута договоренность и по проведению практических обучающих семинаров, направленных на развитие потенциала таможенных служб.-0-