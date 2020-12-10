Беларусь и Республика Корея обсудили сотрудничество в сфере культуры

10 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Корея Андрей Попков 9 декабря встретился с представителем Международной ассоциации мастеров (World Masters Association - WMA). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Сеуле.

WMA образована в 2006 году с целью "создания единого мира путем объединения искусства и культуры". Являясь структурой Международного комитета мастеров (World Masters Committee - WMC), ассоциация образовала широкую сеть международного культурного обмена, объединяющую 353 мастера искусств из 77 государств, при этом 13 из них - мастера из Беларуси. Каждые 5 лет комитет издает "Книгу искусств", которая содержит подробную информацию об аккредитованных мастерах, а также поздравительные послания иностранных послов.

Посол и представитель WMA обсудили сотрудничество в сфере культуры в 2021 году, а также возможность участия белорусских мастеров в предстоящих мероприятиях, организуемых комитетом в Республике Корея.

На встрече представлено издание "Книги искусств" 2020 года, содержащее информацию о новых членах комитета из Беларуси, а также поздравительное послание Андрея Попкова.-0-