Беларусь и Республика Корея планируют подписать соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Республика Корея планируют подписать соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенной сфере. Необходимость скорейшего согласования проекта документа обсуждалась на встрече председателя Государственного таможенного комитета Беларуси Юрия Сенько с послом Республики Корея в Беларуси Тхэ Чжун Ёлем, сообщили БЕЛТА в ГТК.
Стороны также обсудили перспективные направления сотрудничества и повестку встречи с руководителем таможенной службы Республики Корея Ким Ён Муном. Особое внимание было уделено необходимости совместных усилий для пресечения незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и оружия.
Встреча состоялась в преддверии визита Юрия Сенько в Республику Корея для участия в 82-ой сессии Политической комиссии Всемирной таможенной организации.-0-