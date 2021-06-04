Беларусь и Республика Корея планируют сотрудничать по обмену специалистами, подготовке кадров для здравоохранения

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Республика Корея намерены сотрудничать по обмену специалистами, подготовке кадров для здравоохранения. Эти и другие вопросы обсуждались в Министерстве здравоохранения на встрече замминистра Бориса Андросюка и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в Беларуси Тхэ Чжун Ёль, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Также уточняется, что участие во встрече приняли замминистра иностранных дел Николай Борисевич и замминистра финансов Ольга Тарасевич.
Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и предложения по его расширению.
"Перспективным направлением может стать взаимодействие по обмену специалистами, подготовке кадров, взаимное участие в конференциях. Обсуждались предложения в сфере фармацевтики - поставка лекарственных средств и корейский опыт в организации закупок", - отметили в пресс-службе.
Между Минздравом Беларуси и Национальной службой медстрахования Республики Корея действует меморандум о взаимопонимании. В стадии согласования находится проект меморандума о взаимопонимании между минздравами двух стран.-0-