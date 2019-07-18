Беларусь и РФ намерены усовершенствовать механизм финансирования совместных научных проектов

Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
18 июля 2019, Чт
+16°C
Переменная облачность EUR 2.2811
USD 2.0301
RUB 3.2314
Главное
Во время переговоров Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России
Президент
Кочанова: реконструкцию объектов Жировичского монастыря необходимо завершить в I квартале 2020 года
Регионы
Петришенко предложил усилить поддержку молодежи в СГ
Общество
Подготовка концепции сближения законодательств Беларуси и РФ неоправданно затягивается - Мясникович
Экономика
Генсек ООН высоко оценивает усилия Беларуси по укреплению безопасности в мире и регионе
Политика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Вильнюсе задержали фигуранта дела о загрязнении нефтепровода "Дружба"
20:09 В мире
Выставка православных икон "Небесное воинство" открылась к 1000-летию Бреста
20:03 Культура
В БГУИР средний конкурс на бюджет составил 1,9 человека на место
19:52 Общество
Лукашенко направил соболезнование Императору Японии Нарухито в связи с жертвами пожара в Киото
19:27 Президент
Водитель Porsсhe Cayenne не поделил дорогу с доставщиком пиццы и избил его бейсбольной битой
19:11 Происшествия
С начала года пресечены 24 попытки дачи взятки сотрудникам органов внутренних дел
19:04 Происшествия
Десять проектов - победителей конкурса "100 идей для Беларуси" получат финансовую поддержку ГКНТ
18:41 Общество
Молодежь Минской области до конца осени приведет в порядок более 70 криниц и святых мест
18:28 Регионы
Прекращено производство по делу о банкротстве Горынского агрокомбината
18:27 Новости компаний
Группа мошенников пыталась завладеть квартирой гомельчанки - дело направлено в суд
18:26 Происшествия
Минздрав продолжает работу по переходу отрасли на новую систему оплаты труда с 2020 года
18:20 Общество
Беларусь и РФ намерены усовершенствовать механизм финансирования совместных научных проектов
18:09 Общество
В Гомельском районе пьяный бесправник вез на мотоцикле двоих детей
18:04 Происшествия
К 11 годам приговорен житель Добрушского района, который из ревности хотел взорвать дом соседки
18:03 Происшествия
В Новополоцке на "Полимире" произошло возгорание газа
17:59 Происшествия
Минская область и Татарстан планируют подписать соглашение о сотрудничестве
17:52 Регионы
Лен даст возможность Беларуси и России замещать дефицит хлопка - Мясникович
17:49 Экономика
Брестскую область за январь-июнь посетили 14,5 тыс. безвизовых туристов
17:46 Регионы
Автобус в Эстонии столкнулся с грузовиком, 26 человек пострадали
17:37 В мире
Число самозанятых в I полугодии в Беларуси выросло на 30%
17:29 Экономика
Все новости
Темы
Вступительная кампания - 2019 Вступительная кампания - 2019
Форум регионов Беларуси и России Форум регионов Беларуси и России
Славянский базар в Витебске-2019 Славянский базар в Витебске-2019
Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Уборочная кампания Уборочная кампания
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Беларусь и РФ намерены усовершенствовать механизм финансирования совместных научных проектов

Общество 18.07.2019 | 18:09
Председатель Совета Республики Михаил Мясникович и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Республики Михаил Мясникович и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Форум регионов Беларуси и России Новости темы Форум регионов Беларуси и России
Другие темы

18 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия намерены усовершенствовать механизм финансирования совместных научных и образовательных проектов. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович пояснил, что по законодательству и в России, и в Беларуси запрещено выделять бюджетные деньги на проекты, которые реализуются за рубежом. Если, например, ученые двух стран работают вместе, то белорусская сторона не вправе финансировать научный коллектив России, а российская - белорусский. "Каждый финансирует своих, и это во многом является сдерживающим моментом", - отметил он.

Верхние палаты белорусского и российского парламентов намерены урегулировать эту проблему, а также вопрос с участием молодежи во внутристрановых конкурсах и проектах. Так, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проинформировала, что молодым белорусам планируется предоставить возможность участвовать в различных форумах, которые проводятся в регионах РФ, а также во всероссийском конкурсе "Лидеры России".

Спикеры рассказали о результатах VI Форума регионов. Его итоговый документ получился конкретным и системным. Он затрагивает комплекс вопросов культурно-гуманитарного, молодежного сотрудничества. По традиции участие в форуме приняли президенты Беларуси и России. Главы государств, как стало известно во время пленарного заседания, договорились о принципиальных подходах по программе действий по реализации союзного договора, 20-летие которого будет отмечаться в декабре.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Беларусь, Мясникович, наука, Россия, сотрудничество
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2811 BYN 2.275 BYN 2.28 BYN
USD
2.0301 BYN 2.027 BYN 2.032 BYN
RUB
3.2314 BYN 3.215 BYN 3.229 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко и Путин посетили Валаам
Все видео

Фотоновости

По итогам VI Форума регионов Беларуси и России будет заключено контрактов на сумму не менее $550 млн
Все фото

Инфографика

Ход уборки зерновых Уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) - 2162 тыс. га.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко на форуме в Санкт-Петербурге говорил о сотрудничестве, общей истории, молодежи и интеграции
Лукашенко направил соболезнование Императору Японии Нарухито в связи с жертвами пожара в Киото
Лукашенко предложил подумать о совместных с Россией заявках на проведение крупных спортивных форумов
Политика
Андрей Дапкюнас. Фото из архива Беларусь будет настойчиво продвигать инициативу "Хельсинки-2" - Дапкюнас
Путин предложил совместно готовить атлетов Беларуси и России к олимпийским играм в Токио и Пекине
Выставка фотографий и документов легендарного дипломата Андрея Громыко открылась в МИД
Экономика
Михаил Мясникович По итогам VI Форума регионов Беларуси и России будет заключено контрактов на сумму не менее $550 млн
Лен даст возможность Беларуси и России замещать дефицит хлопка - Мясникович
Число самозанятых в I полугодии в Беларуси выросло на 30%
Происшествия
Фото Брестской таможни Брестские таможенники пресекли три попытки ввоза марихуаны
Водитель Porsсhe Cayenne не поделил дорогу с доставщиком пиццы и избил его бейсбольной битой
С начала года пресечены 24 попытки дачи взятки сотрудникам органов внутренних дел
Регионы
Заместитель председателя Гродненского облисполкома Владимир Дешко, глава Администрации Президента Наталья Кочанова, наместник Свято-Успенского Жировичского монастыря, архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий Кочанова: реконструкцию объектов Жировичского монастыря необходимо завершить в I квартале 2020 года
Афиша выходного дня: открытие сезона "Классика у ратуши", День пожарной службы и "Наш Грюнвальд" в Дудутках
Молодежь Минской области до конца осени приведет в порядок более 70 криниц и святых мест
Спорт
Екатерина Карстен. Фото Белорусской федерации гребли Екатерина Карстен выиграла чемпионат Беларуси по академической гребле в Бресте
Определены победители мужского турнира Сбербанкиады по волейболу
Женская сборная Беларуси по хоккею на траве (U-21) сыграла вничью с Англией на ЧЕ в Валенсии и не прошла в полуфинал
Технологии
Фото из архива Минчане могут заказать электронные жировки онлайн
Развитие LTE-скоростей в Беларуси: МТС на 65 % увеличил количество базовых 4G-станций диапазона 2600 МГц
Новая версия личного кабинета плательщика заработала на сайте МНС
Культура
В Коссовском дворце. Фото из архива Реставрацию Коссовского дворцово-паркового ансамбля планируют завершить в 2020 году
Выставка православных икон "Небесное воинство" открылась к 1000-летию Бреста
Morandi, Брегович и лазерное шоу: у Дворца спорта состоится масштабный концерт для всех желающих
В мире
Фото AFP /Getty Images Наводнения в Южной Азии привели к гибели более 220 человек
В Вильнюсе задержали фигуранта дела о загрязнении нефтепровода "Дружба"
Автобус в Эстонии столкнулся с грузовиком, 26 человек пострадали
Калейдоскоп
ФОТОФАКТ: В Беларуси прошло частное лунное затмение
В Москве госпитализировали Валерия Афанасьева, звезду фильма "Ширли-мырли"
Instagram Леди Гаги превратился в русский чат
Все круглые столы
Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?
Газета 7 дней
Не тормози – КИКни!
Двое из небесного полка
«Если тебе 19 лет, что ты делаешь дома?!»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Образование как фундамент IT-страны
Андрей РАВКОВ. Операция «Багратион» – образец военного искусства
Виртуальный формат реальных ценностей
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия