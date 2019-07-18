Беларусь и РФ намерены усовершенствовать механизм финансирования совместных научных проектов

18 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия намерены усовершенствовать механизм финансирования совместных научных и образовательных проектов. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович пояснил, что по законодательству и в России, и в Беларуси запрещено выделять бюджетные деньги на проекты, которые реализуются за рубежом. Если, например, ученые двух стран работают вместе, то белорусская сторона не вправе финансировать научный коллектив России, а российская - белорусский. "Каждый финансирует своих, и это во многом является сдерживающим моментом", - отметил он.

Верхние палаты белорусского и российского парламентов намерены урегулировать эту проблему, а также вопрос с участием молодежи во внутристрановых конкурсах и проектах. Так, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проинформировала, что молодым белорусам планируется предоставить возможность участвовать в различных форумах, которые проводятся в регионах РФ, а также во всероссийском конкурсе "Лидеры России".

Спикеры рассказали о результатах VI Форума регионов. Его итоговый документ получился конкретным и системным. Он затрагивает комплекс вопросов культурно-гуманитарного, молодежного сотрудничества. По традиции участие в форуме приняли президенты Беларуси и России. Главы государств, как стало известно во время пленарного заседания, договорились о принципиальных подходах по программе действий по реализации союзного договора, 20-летие которого будет отмечаться в декабре.-0-