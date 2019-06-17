Беларусь и РФ прорабатывают вопрос увеличения числа фитосанитарных контрольных пунктов на границе

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия прорабатывают вопрос увеличения числа фитосанитарных контрольных пунктов на границе. Об этом сегодня заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько на заседании Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Министр проинформировал о планах проработать вопрос увеличения количества фитосанитарных контрольных пунктов на белорусско-российской административной границе. Кроме того, стороны договорились инициировать переговоры о возможности интеграции информационных ресурсов стран-членов Коллегии ЕЭК с системой AITS Беларуси через инфосистему "Меркурий" России. Это позволит обеспечить прослеживаемость перемещения подконтрольной продукции при перемещении при транзите в другие страны, пояснил Анатолий Хотько. По линии уполномоченных органов идет конкретная работа, добавил он.
/Будет дополнено/.-0-
Фото Андрея Покумейко
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