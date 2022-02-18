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18 февраля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия договорились укреплять единое оборонное пространство. Об этом заявил сегодня журналистам Президент России Владимир Путин по итогам встречи в Москве с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"В ходе сегодняшних переговоров подробно обсуждалась тема укрепления единого оборонного пространства. Мы договорились и впредь принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности двух стран", - сказал Владимир Путин.
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