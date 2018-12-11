Беларусь и Россия должны развивать побратимские связи - мнение

11 декабря, Полоцк /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Углублять взаимоотношения Беларуси и России необходимо через побратимские связи между регионами. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА редактор информационно-новостного портала "Storm24.media" (Республика Саха, Якутия) Марина Сантаева во время посещения Полоцкого молочного комбината в рамках пресс-тура.

"И Беларусь, и Россия заинтересованы в углублении интеграционных процессов. На мой взгляд, прежде всего этому способствует установление побратимских связей между регионами. Такие отношения позволяют эффективнее развивать культурные и экономические контакты, лучше узнавать людям друг друга", - считает Марина Сантаева.

Журналистка отметила, что в Якутии действует белорусская община, которая поддерживает тесные контакты со своей Родиной. "Кроме того, Якутия не понаслышке знает, что Беларусь - это символ качества. Ваша молочная продукция, трикотаж - это хорошо известные бренды, что подтверждает высокий спрос во время проведения у нас белорусских ярмарок", - подчеркнула собеседница.

Беларусь российская журналистка посещает пятый раз. "Приезжаю всегда с огромным удовольствием, так как каждый раз получаю прекрасные впечатления. При этом если прошлые поездки приходились на летнее время, то зимняя Беларусь для меня открывается с новой стороны", - добавила Марина Сантаева.

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