Беларусь и Россия имеют общие подходы в вопросах образования - Фальков

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия имеют общие подходы в вопросах образования, заявил журналистам министр науки и высшего образования России Валерий Фальков во время совместного заседания коллегий Министерства образования Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям, Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования России, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас абсолютно общее понимание образования. Я вчера посетил Белорусский национальный технический университет, завод "Политехник". Приоритетом деятельности одного из ведущих белорусских университетов является инновационная составляющая, все то, что связано с передачей идей, их воплощением в технологии, коммерциализацией, выводом их на рынок. Собственно, такие же задачи перед собой ставят и российские вузы. Проще говоря, образование не просто само по себе ценность и самоцель. Университеты должны делать значимый вклад в развитие экономики, и в этом у белорусских и российских университетов одинаковое понимание. Об этом вчера мы очень много говорили на заседании форума Ассоциации вузов Беларуси и России", - рассказал Валерий Фальков.

По его словам, важно все это общее сохранить, чтобы создавать возможности для академической мобильности студентов и преподавателей, для совместной реализации проектов в интересах двух стран.

"Если взять науку, то по ряду проектов российские ученые заинтересованы приехать сюда, чтобы изучать уникальные памятники истории, архитектуры, проводить археологические раскопки. Если взять Россию, то она может предоставить уникальные возможности проведения, допустим, морских экспедиций, исследований в ядерной физике - в чем заинтересованы студенты, молодые ученые, аспиранты и преподаватели ведущих белорусских вузов. Поэтому надо работать шаг за шагом последовательно, учитывая интересы обеих стран", - отметил российский министр.

Валерий Фальков подчеркнул, что повестка дня обсуждений между профильными ведомствами насыщенная. В частности, это вопросы, касающиеся обучения российских студентов в Беларуси и белорусских студентов в России. Речь идет о создании дополнительных условий, снятии разного рода ограничений. "Те, кто сегодня хотел бы поступить в белорусские вузы, должны сдать ЦТ. И в идеале, как можно ближе к месту нахождения студента должны быть пункты сдачи ЦТ. В свою очередь те, кто хотел бы поступить в российские вузы, должны сдать ЕГЭ. Соответственно в идеале опять же, чем ближе пункт сдачи ЕГЭ будет к месту жительства выпускника школы, тем лучше. Мы на паритетных началах обсуждаем возможности снятия такого рода ограничений. Второе - поддержка студентов обсуждалась на Белорусско-российском молодежном форуме по совместным проектам, касающимся патриотики, истории. Волонтерские проекты очень большой интерес вызывают. Ограничения, связанные с коронавирусом, рано или поздно закончатся, начнется нормальная жизнь и надо дать возможность студентам, молодежи в целом, реализовывать совместные проекты, как на территории Беларуси, так и на территории России", - добавил он.-0-

Фото Андрея Покумейко