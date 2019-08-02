Беларусь и Россия максимально сблизили позиции по условиям отмены роуминга - Шульган

2 августа, Полоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Беларусь и Россия максимально сблизили позиции по условиям отмены роуминга, осталось обсудить спорные вопросы операторам двух стран. Об этом сообщил журналистам министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Константина Шульгана, стороны нашли консенсус, который включил предложения белорусской и российской сторон. Сейчас идет оформление достигнутых договоренностей. "Беларусь и Россия максимально сблизили позиции по условиям отмены роуминга, осталось обсудить спорные вопросы операторам двух стран. Им нужно прийти к прозрачному и понятному формированию цены за звонок, находясь в другой стране, чтобы стоимость роуминга практически приблизить к внутренним тарифам Беларуси и России. Сегодня рассчитываем конкретизировать позиции проекта дорожной карты, некоторые моменты еще требуют доработки", - отметил министр Константин Шульган.

Ожидается, что в дорожной карте будет поставлена задача операторам договориться об оптовых и розничных тарифах при условии, что снижается и ставка интерконнекта (система взаиморасчетов между операторами сотовой связи) до минимального значения, который одобрен сторонами. Ставку интерконнекта планируется сформировать на уровне 1,5 цента (сейчас она в Беларуси 30 центов).

Министр связи и информатизации Беларуси добавил, что для решения вопроса об отмене роуминга вполне возможно понадобится сближать законодательные базы двух стран.

Сегодня в Полоцке проходят переговоры Беларуси и России по отмене роуминга. Россию на переговорах представляет заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов. В обсуждении вопроса также принимают участие представители других министерств и служб двух стран, операторов связи Беларуси и России.

Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства проводится в соответствии с резолюцией Высшего государственного совета СГ от 30 июня 2017 года. Аналогичная работа ведется и в странах "Восточного партнерства" (Армении, Азербайджане, Грузии, Молдове, Украине).-0-

Фото министерства связи и информатизации Беларуси