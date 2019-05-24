Беларусь и Россия могут создать дискуссионную площадку по примеру "Петербургского диалога"

24 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия могут создать дискуссионную площадку для обсуждения актуальных проблем союзного строительства по примеру "Петербургского диалога". Такое предложение прозвучало во время круглого стола "Союзное государство: 20 лет в медиапространстве. Итоги и перспективы", который сегодня состоялся на полях XIV Белорусского международного медиафорума в Бресте, передает корреспондент БЕЛТА.

Предложение озвучил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, который выступил в роли модератора дискуссии. "У России есть "Петербургский диалог" с Германией, где разные институты гражданского общества встречались, обсуждали актуальные проблемы двусторонних отношений и вырабатывали рекомендации обоим лидерам стран. По результатам этого принимались решения, давались поручения. Меня удивляет, почему это есть с Германией и этого до сих пор нет с Беларусью. Где встречаются деятели науки, культуры, образования, бизнесмены? Где они обмениваются опытом, дружат, наконец? Может быть, стоит рекомендовать внутри Союзного государства провести такой "Брестский диалог", например", - сказал главный редактор.

Идею поддержал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. "Сейчас есть востребованность в том, чтобы общественные институты взаимодействовали друг с другом. Думаю, если будет такое движение, оно получит поддержку лидеров двух стран. Я в этом уверен и готов вносить свою лепту. Поэтому давайте попробуем активизировать эту работу навстречу друг другу именно по линии общественных институтов. А идея собрать формат, как это делалось с Германией, - один из возможных вариантов", - сказал он.

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