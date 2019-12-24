24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия намерены развивать сотрудничество в области охраны окружающей среды. Дальнейшие планы обсуждались во время совместного заседания коллегий Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Министерства природных ресурсов и экологии России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды Беларуси.

Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в области геологии и недропользования, перспективы взаимодействия в сфере охраны недр, работы по геологическому картированию сопредельных территорий двух стран. На повестке дня было и сотрудничество в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, обращения с отходами, рационального использования и охраны трансграничных водных объектов.

Как подчеркнул министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык, взаимодействие с Россией в природоохранной сфере имеет глубокие корни и развивается достаточно динамично благодаря совместно разработанной правовой и институциональной основе. Ведомства проводят планомерную работу на многостороннем уровне в международных организациях.

Беларусь и Россия сотрудничают в рамках координационной группы развития восточного направления Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. Страны являются активными участниками международных рабочих групп по мониторингу и оценке состояния окружающей среды.-0-