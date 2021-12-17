Беларусь и Россия наметили механизмы углубления научно-технического и инновационного сотрудничества

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия планируют активизировать двустороннее научно-техническое и инновационное сотрудничество прежде всего благодаря реализации новых программ и проектов Союзного государства. Об этом шла речь сегодня на заседании Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства под руководством председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина и заместителя министра науки и высшего образования России Натальи Бочаровой, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Стороны рассмотрели ряд вопросов, в том числе примерный перечень приоритетных научно-технологических и инновационных программ и проектов Союзного государства, типовые положения по распределению прав на объекты интеллектуальной собственности, а также проект нового межправительственного соглашения о научно-техническом сотрудничестве. Действующее соглашение подписано в феврале 1996 года и требует актуализации. Предполагается, что Беларусь и Россия доработают проект нового соглашения и проведут процедуры внутригосударственного согласования в странах в первой половине 2022 года.

"В условиях цифровизации всех сфер жизнедеятельности общества, появлении новых перспективных направлений в научно-техническом и инновационном сотрудничестве нам просто необходимо актуализировать наше соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Новый документ позволит нацелить ученых и специалистов на развитие прогрессивных и инновационных технологий как в Беларуси, так и в России", - подчеркнул Александр Шумилин.

7-е заседание Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства проходит в Минске в режиме видеоконференции. В его работе участвуют представители ГКНТ, Министерства здравоохранения, Национальной академии наук Беларуси, Национального центра интеллектуальной собственности, ГУ "БелИСА", Министерства науки и высшего образования и Министерства здравоохранения России, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Комиссия по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства создана в 2017 году решением Совета Министров СГ. Она координирует совместные исследования и разработки, формирует приоритетные направления научно-технологического и инновационного сотрудничества. Особое внимание в своей деятельности комиссия уделяет вопросам, связанным с реализацией научно-технических программ Союзного государства.

В 2021 году продолжается реализация четырех программ, среди которых "ДНК-идентификация", "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства", "Комбикорм-СГ" и "Интеграция-СГ". В разработке уже находится целый ряд новых программ Союзного государства в области высоких технологий. Это разработка и внедрение в производство мобильных оптоволоконных локаторов, систем сенсоров для предупреждения природных и техногенных катастроф, систем проектирования и производства микросхем, технологий высокопродуктивного сельского хозяйства и ориентированной на повышение здоровья граждан пищевой промышленности, а также разработки в области аддитивных технологий и производство современных промышленных и бытовых 3D-принтеров.

Всего в СГ начиная с 2000 года реализовано порядка 60 программ по разработке новых технологий и созданию инновационной продукции в таких направлениях, как космические технологии, микроэлектроника, информационные технологии, машиностроение, медицина и другие.-0-