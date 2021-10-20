Беларусь и Россия нацелены на развитие взаимодействия в военной сфере

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России состоялось в Москве. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Принятые на заседании совместной коллегии решения направлены на развитие взаимодействия оборонных ведомств Беларуси и России и будут способствовать укреплению военной безопасности Союзного государства. Первоочередное внимание уделено региональной группировке войск вооруженных сил Беларуси и России, а также объединенным системам военного назначения", - рассказали в Минобороны.

Важным направлением двустороннего взаимодействия останется оперативная и боевая подготовка. Наиболее масштабным мероприятием станет совместное учение "Щит Союза", которое состоится в 2023 году.

В целях развития сотрудничества в сфере безопасности полетов государственной авиации оборонные ведомства подготовят предложения по совершенствованию порядка обмена информацией об опасных факторах и авиационных событиях с воздушными судами. Продолжается развитие сотрудничества в сферах радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, а также топогеодезического и навигационного обеспечения.

Подведены итоги проделанной с 2018 года работы по совершенствованию объектов военной инфраструктуры, планируемой для совместного использования в интересах обеспечения региональной группировки войск.-0-