Беларусь и Россия обменяются опытом развития цифровой медицины -Турчин

18 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Россия намерены обменяться опытом развития цифровой медицины. Об этом сообщил журналистам первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин по итогам состоявшейся сегодня в Москве встречи с вице-премьером России Максимом Акимовым, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Турчин отметил, что сторонам есть чему поучиться друг у друга в сфере цифровой медицины. "Мы договорились сделать белорусско-российскую научно-практическую конференцию по этой тематике, - сказал он. - Потому что есть интересные наработки и у нас, есть интересные наработки и в России". Александр Турчин добавил, что сторонам необходимо выработать общие подходы в сфере цифровизации медицины.

Сегодня в Москве первый вице-премьер Беларуси посетил ситуационный центр департамента здравоохранения российской столицы, где в режиме реального времени с помощью цифровых технологий и видиосервисов отслеживается ситуация в поликлиниках города. Кроме того, программой визита предусмотрено посещение центра госуслуг "Мои документы" Тверского района Москвы, городского центра организации дорожного движения, а также телецентра "Останкино". -0-