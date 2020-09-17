Беларусь и Россия обсудили необходимые действия для отмены роуминга к 1 октября

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В формате видеоконференции между Минсвязи Беларуси и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России с участием представителей антимонопольных органов, Постоянного комитета Союзного государства, Посольства Беларуси в РФ, а также белорусских и российских операторов электросвязи обсуждена тема отмены роуминга на территории Союзного государства. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства связи и информатизации Беларуси.

Как отметили в ведомстве, состоялся конструктивный диалог по актуальным вопросам выполнения соответствующей дорожной карты. Белорусской стороной обозначен ряд требующих оперативного решения вопросов межоператорского взаимодействия, необходимых для завершения к 1 октября работы по отмене роуминга, включая тестирование пропуска роумингового трафика и реализацию совместных мероприятий по выявлению и пресечению фрода на сетях электросвязи. Российской стороной были дополнены и поддержаны данные предложения.

Операторам поставлена задача закончить работы по тестированию пропуска роумингового трафика и заключению антифродовых соглашений не позднее 24 сентября.

Также по результатам обсуждения руководителями Минсвязи Беларуси и Минцифры России были согласованы позиции по проекту протокольного решения группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства по вопросу отмены роуминга.

Очередную видеоконференцию по данному вопросу стороны договорились провести 25 сентября.-0-