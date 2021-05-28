Беларусь и Россия обсудили перспективы военного сотрудничества в сфере боевой подготовки

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин встретился с заместителем министра обороны России генерал-лейтенантом Юнус-Беком Евкуровым, который накануне прибыл в Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Стороны обсудили результаты проведенной рекогносцировки, а также перспективы белорусско-российского военного сотрудничества в сфере боевой подготовки.

За время пребывания в Беларуси Юнус-Бек Евкуров посетил Брестский полигон, принял участие в рекогносцировке районов проведения совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2021".

Также глава российской делегации посетил мемориальный комплекс "Хатынь" и почтил память жертв Великой Отечественной войны, возложив цветы к Вечному огню.-0-