16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия обсудят 17 сентября выполнение дорожной карты по отмене роуминга, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства связи и информатизации Беларуси.

"В формате видео-конференц-связи между Министерством связи и информатизации Беларуси и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России с участием антимонопольных органов двух государств, а также белорусских и российских операторов связи состоится обсуждение актуальных вопросов хода выполнения мероприятий дорожной карты по отмене роуминга на территории Союзного государства", - проинформировали в Минсвязи.

Беларусь и Россия с 2017 года работают над отменой роуминга на территории Союзного государства. В декабре 2019 года была утверждена соответствующая дорожная карта.-0-