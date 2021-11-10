10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия обсудят взаимное признание сертификатов о вакцинации против COVID-19. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня по итогам прошедшего в Москве совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Решение вопроса о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19, выдаваемых в Беларуси и России, в значительно мере упростило бы жизнь гражданам двух стран. Тем более с учетом растущего потока российских туристов, приезжающих в белорусские здравницы", - сказал министр.

"Мы видим этот вопрос. И совместно будем обсуждать варианты его решения", - заявил Владимир Макей.-0-