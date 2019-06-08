Беларусь и Россия определяют новый этап союзного сотрудничества - Семашко

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия определяют пути к новому этапу сотрудничества в Союзном государстве. Об этом сегодня заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России, заместитель премьер-министра по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства и отношений с Россией Владимир Семашко, выступая на Дне многонациональной России в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В декабре этого года Беларусь и Россия будут праздновать 20-летие Союзного государства. Пройден достаточно большой путь, и сейчас наступил принципиальный момент - подведения итогов двух десятилетий совместного сотрудничества и определения путей продвижения в Союзном государстве. Эта задача решается на уровне правительств, послов совместно с Посткомом. "Непросто идет процесс. Но мы сегодня констатируем, что должны выйти на новой этап", - подчеркнул Владимир Семашко.

Он отметил важность таких праздников, как День многонациональной России, который проходит сегодня в Минске, и напомнил, что впереди белорусов и россиян ждет знаменательная дата - 75-летие Великой Победы.

Дмитрий Мезенцев

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев поблагодарил руководство города за возможность провести в Минске День многонациональной России. Он выразил надежду, что белорусско-российские отношения будут служить примером для других стран.

День многонациональной России организован на территории Верхнего города и на сцене у Дворца спорта.-0-