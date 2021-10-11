11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия планируют наладить обмен электронными услугами. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель директора РУП "Национальный центр электронных услуг" Сергей Руднев на пресс-конференции в БЕЛТА.

"Давно мы эту инициативу предлагаем, она крайне важна, чтобы обеспечить бесшовное получение услуг гражданами Беларуси в Российской Федерации, а также гражданами России в Республике Беларусь. Беларусь к этому процессу готова, в рамках двусторонних отношений у нас должен начаться первый этап по интеграции российской системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) с белорусской общегосударственной автоматизированной информационной системой (ОАИС) в рамках ратификации соглашения о взаимном признании виз", - сказал Сергей Руднев.

По словам первого заместителя директора, это будет "самый важный шаг первичной интеграции". "Как только этот процесс состоится, мы сможем говорить об интеграции более высокого уровня по предоставлению электронных услуг гражданам наших государств", - подчеркнул эксперт.-0-