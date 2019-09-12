Беларусь и Россия планируют подписать соглашение по транспортной безопасности

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия планируют подписать межправительственное соглашение по обеспечению транспортной безопасности. Об этом шла речь на VIII Всероссийской конференции "Транспортная безопасность и технологии противодействия терроризму" в Казани, сообщили БЕЛТА в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси.

Как отметил на конференции директор Департамента транспортной безопасности и специальных программ Минтранса России Анатолий Демьянов, Россия и Беларусь имеют значительный и передовой опыт в обеспечении транспортной безопасности и защиты транспортных объектов от актов незаконного вмешательства. "В Союзном государстве необходимо последовательно синхронизировать наши подходы, учитывая лучшие достижения наших государств", - считает он.

Начальник управления научно-технической политики и информатизации Минтранса Беларуси Юрий Дубина уточнил, что по итогам консультаций с российскими коллегами планируется выйти на подписание межправительственного соглашения, регулирующего взаимодействие сторон по обеспечению транспортной безопасности, в течение полугода.

VIII Всероссийская конференция "Транспортная безопасность и технологии противодействия терроризму" проходит в Казани 11-13 сентября. В ней принимают участие порядка 500 делегатов из России и стран СНГ.-0-