25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия планируют разработать около 60 стандартов использования космической информации. Об этом сообщил сегодня журналистам директор УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси Сергей Золотой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже реализовано семь программ Союзного государства в космической сфере. Сейчас выполняется восьмая - "Интеграция-СГ". Сегодня в мире актуальна проблема применения космических данных и разработка единых правил. "Интеграция-СГ" как раз предусматривает разработку единых для Беларуси и России стандартов по использованию космической информации. Они будут гармонизированы с международными. Таких стандартов будет порядка 60", - сказал Сергей Золотой.

Сергей Золотой

С учетом того, что у двух стран есть отличия в нормативной базе, будут разработаны положения, которые будут регламентировать работу этих стандартов. "Еще одно мероприятие программы будет направлено на создание новых технологий и новых аппаратно-программных комплексов, которые будут эти технологии поддерживать", - отметил ученый.

Реализация программы началась в прошлом году. "Белорусская сторона уже разработала один стандарт. В феврале он был утвержден Госстандартом и введен в действие на территории Беларуси. Еще один стандарт разработала Россия. Сейчас мы с "Роскосмосом" согласовываем перечень стандартов, которые будут разработаны в этом году", - добавил Сергей Золотой.-0-