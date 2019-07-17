17 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия планируют развивать высокоскоростной железнодорожный транспорт. Об этом сегодня журналистам сообщила заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации прозвучало предложение о развитии высокоскоростного железнодорожного транспорта. "Имеется в виду ветка между Санкт-Петербургом, Москвой и Минском для того, чтобы это был транзитный коридор", - сказала Марианна Щеткина.

"Это очень интересное предложение, которое будет прорабатываться и предлагаться для обсуждения главам государств", - отметила она.

Межпарламентская комиссия сегодня подвела итоги выполнения решений V Форума регионов, который состоялся в Могилеве, а также вместе с представителями профильных ведомств обсудила развитие транспортного потенциала и модернизацию соответствующей инфраструктуры Союзного государства. Акцент был сделан на проблемных вопросах, над решением которых министерства транспорта двух стран около года работали вместе с заинтересованными. Сформирован план по разрешению всех вопросов. "Работа проведена большая и позитивная", - проинформировала Марианна Щеткина.

Заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России Юрий Воробьев в свою очередь подчеркнул, что форумы регионов дают возможность принимать важные решения для развития Союзного государства. За время их проведения подписано более 218 соглашений. На шестом по итогам заседания межпарламентской комиссии заключено еще четыре между Советами депутатов регионов Беларуси и законодательными собраниями России. Контрактов за эти годы заключено более чем на $1,5 млрд.

Нынешний форум посвящен формированию единого гуманитарного и культурного пространства. Межпарламентская комиссия также не оставила без внимания эту тему. Достигнута договоренность о проведении совместных мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы. Общий план будет сверстан до 1 октября.-0-