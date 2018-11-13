Беларусь и Россия подпишут дорожную карту сотрудничества в сфере медобразования

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерства здравоохранения Беларуси и России на совместном заседании коллегий в Казани обсуждают вопросы непрерывного медицинского образования, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского министерства.
Официальную делегацию Беларуси возглавляет первый заместитель министра Дмитрий Пиневич, России - статс-секретарь-заместитель министра Дмитрий Костенников.
Планируется, что стороны подпишут дорожную карту по реализации Меморандума о взаимопонимании между минздравами о сотрудничестве в сфере непрерывного медицинского и фармацевтического образования, подписанного в 2016 году.
Стороны также обсуждают совместные научные исследования и проекты. В центре внимания сотрудничество в области фармацевтики, в том числе выработка согласованных подходов к маркировке лекарственных средств идентификационными знаками в рамках функционирования общего рынка товаров.
Во время визита белорусская делегация планирует посетить Казанскую государственную медицинскую академию, Казанский федеральный университет, городскую поликлинику и др.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4102 BYN
|2.412 BYN
|2.417 BYN
|USD
|2.1449 BYN
|2.145 BYN
|2.147 BYN
|RUB
|3.169 BYN
|3.164 BYN
|3.175 BYN