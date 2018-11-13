Беларусь и Россия подпишут дорожную карту сотрудничества в сфере медобразования

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерства здравоохранения Беларуси и России на совместном заседании коллегий в Казани обсуждают вопросы непрерывного медицинского образования, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского министерства.

Официальную делегацию Беларуси возглавляет первый заместитель министра Дмитрий Пиневич, России - статс-секретарь-заместитель министра Дмитрий Костенников.

Планируется, что стороны подпишут дорожную карту по реализации Меморандума о взаимопонимании между минздравами о сотрудничестве в сфере непрерывного медицинского и фармацевтического образования, подписанного в 2016 году.

Стороны также обсуждают совместные научные исследования и проекты. В центре внимания сотрудничество в области фармацевтики, в том числе выработка согласованных подходов к маркировке лекарственных средств идентификационными знаками в рамках функционирования общего рынка товаров.

Во время визита белорусская делегация планирует посетить Казанскую государственную медицинскую академию, Казанский федеральный университет, городскую поликлинику и др.-0-