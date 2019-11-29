Беларусь и Россия придут к единому знаменателю по оставшимся дорожным картам - Семашко

29 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия придут к единому знаменателю по оставшимся интеграционным дорожным картам. Такое мнение сегодня журналистам на полях XIV Международной конференции "Евразийская экономическая интеграция" высказал посол Беларуси в России Владимир Семашко, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол напомнил, что сторонам предстоит в ближайшее время, до 7 декабря, найти консенсус по оставшимся дорожным картам, привести их к единому знаменателю, согласовать без замечаний. "Над этим сейчас работаем. В ближайшее время, убежден, будут решены задачи, которые ставились", - сказал Владимир Семашко. При этом он подчеркнул, что "последнее слово - за президентами".

"Сейчас если есть расхождения по оставшимся дорожным картам, то больше всего касается проблематики 2020 года. Какая цена газа будет с 1 января, как будет компенсироваться налоговый маневр. Вот такие вещи обсуждаются", - отметил дипломат.

Что касается 2021 года, то стоит задача, чтобы к его началу выйти, в числе прочего, на создание единых рынков нефти, газа, электроэнергии.-0-

Беларусь и Россия сблизили позиции по некоторым вопросам сотрудничества в газовой сфере Об этом сегодня журналистам на полях XIV Международной конференции "Евразийская экономическая интеграция" сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко.