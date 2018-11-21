21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия продолжат взаимодействие по сохранению памяти о Великой Отечественной войне и борьбе с попытками сфальсифицировать историю. Об этом сообщил сегодня журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время совместного заседания коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.
"Во-первых, это более тесная работа экспертного сообщества. Я имею в виду не только историков, но и работников сферы культуры. Во-вторых, это согласование позиций международных организаций, когда эта тема там в той или иной степени поднимается. В-третьих, это увековечивание памяти жертв Великой Отечественной войны", - сказал Григорий Рапота.
Кроме того, Беларусь и Россия планируют единое учебное пособие по истории ВОВ. "Идея, по-моему, очень хорошая. Посмотрим, что можно будет сделать", - добавил госсекретарь.
Он подчеркнул, что в Союзном государстве сохранению памяти о войне всегда уделялось достаточно много внимания. "По планам на 2019 год у нас есть два проекта. Во-первых, мы вкладываем достаточно большие средства в развитие музейного комплекса в Бресте. Во-вторых, принято решение о создании мемориального комплекса в Ржеве", - рассказал Григорий Рапота.-0-
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