Беларусь и Россия продвигают инициативы по борьбе с фальсификацией истории - Гурьянов

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия последовательно продвигают инициативы по борьбе с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов во время заседания секции "Беларусь и Россия: расширение совместных усилий по противодействию героизации нацизма на международных площадках" на полях VII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время Форума

"Сегодня в условиях сложной геополитической ситуации в мире усиливаются попытки исказить историю, использовать ее в качестве мощного инструмента воздействия для достижения конкретных политических целей. При этом во многих странах наблюдается всплеск неонацистских настроений, набирают популярность ультраправые организации. Беларусь и Россия как два стратегических союзника предпринимают комплексные шаги, позволяющие противостоять этим деструктивным проявлениям, последовательно продвигают инициативы с целью противодействия героизации нацизма", - сказал Александр Гурьянов.

Активная работа ведется в двустороннем формате на всех доступных площадках, в региональных международных организациях. Особое внимание уделяется увековечиванию памяти о подвиге советского народа, оказанию помощи ветеранам, просветительской и воспитательной работе с молодежью, открытию и реконструкции мемориальных комплексов. "Серьезная работа ведется по линии СНГ и ОДКБ. Заявления, которые мы принимаем в этих организациях, находят отражение в нашей работе на других площадках, в частности в ООН и ОБСЕ", - отметил первый замминистра.

В ОДКБ инициируют изменение законодательства для противодействия героизации нацизма Проектом рекомендаций по итогам заседания секции предусмотрено инициирование закрепления в законодательстве государств - членов ОДКБ определения понятия "нацизм", а также включения в кодексы таких составов правонарушений, как "реабилитация нацизма" и "пропаганда нацистской символики".

"Конструктивный и доверительный характер взаимодействия Беларуси и России, совпадение принципиальных подходов к сотрудничеству позволяет нашим странам выступать с согласованных позиций по ряду вопросов безопасности. Не является исключением и тематика противодействия нацизму, фальсификации истории, борьбы с нетерпимостью и дискриминацией", - обратил внимание Александр Гурьянов.

Во время Форума

VII Форум регионов Беларуси и России проходит 28-29 сентября в режиме видеоконференции. Он посвящен теме "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России". Организованы пять секций по нескольким тематическим направлениям: парламентское сотрудничество, совместные экономические проекты, подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, противодействие героизации нацизма, повышение активности сельской молодежи. Пройдут также совместное заседание деловых советов Беларуси и России и экспертная сессия высокого уровня "Образование как основа исторической памяти и дальнейшего интеграционного развития Союза Беларуси и России".

Во время Форума

Вопросы регионального сотрудничества, выполнения документов, принятых на предыдущих форумах, развития научно-технического сотрудничества двух стран рассмотрят на заседании Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России по межрегиональному сотрудничеству.

Центральным событием форума станет пленарное заседание, на котором будут подведены итоги работы секций, обсуждены ключевые вопросы и принят итоговый документ.-0-