Беларусь и Россия работают над единообразным применением соглашения об алиментах

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия подготовят предложения по вопросам единообразного применения соглашений о порядке взыскания алиментов и признании актов гражданского состояния. Об этом сообщил журналистам министр юстиции Беларуси Олег Слижевский на полях объединенной коллегии министерств юстиции, передает корреспондент БЕЛТА.

На коллегии сегодня рассматривались итоги деятельности мониторинговых групп, которые работали в сфере принудительного исполнения, деятельности загсов, оказания нотариальных и адвокатских услуг. "Мы находим конкретные проблемы, которые есть у наших граждан и госорганов в правоприменении", - сказал Олег Слижевский.

В частности, есть проблема неоднозначного применения как на территории России, так и Беларуси соглашения о признании актов гражданского состояния другого государства. "Есть вопросы у правоприменителей: требуется или нет проставление апостиля на некоторых документах. Чтобы их снять, мы договорились, что к следующему заседанию или подготовим соответствующее соглашение, или определимся с подходами, которые доведем непосредственно на местах", - отметил министр.

Кроме того, встал вопрос о необходимости дополнения соглашения о порядке взыскания алиментов на территории Беларуси и России. Стороны договорились, что будет подготовлено дополнение к соглашению, оно будет направлено на более качественное исполнение этих видов актов.

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