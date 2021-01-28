28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия разрабатывают концепцию новой союзной программы в области гидрометеорологии, сообщила ведущий инженер службы аналитической работы и науки Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Анна Бубнова во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Белорусские и российские специалисты проводят совместные исследования в области гидрометеорологии и планируют продолжать их и в дальнейшем. Уже сейчас Белгидромет совместно с российскими коллегами разрабатывает концепцию программы совместной деятельности по обеспечению гидрометеорологической безопасности в условиях изменения климата на 2022-2026 годы", - отметила Анна Бубнова.

Представитель Белгидромета также рассказала об исследованиях, которые проводились по союзной программе на 2017-2020 годы. Полученные специалистами результаты позволяют уточнить краткосрочный и сверхкраткосрочный прогнозы опасных метеорологических явлений (грозы, гололеда, тумана). "Кроме того, разработаны рекомендации по адаптации транспортной отрасли сопредельных территорий Беларуси и России к сценариям изменения климата в XXI веке. Проанализированы опасные явления, которые оказывают наиболее негативное воздействие на транспортную инфраструктуру, оценено влияние климатических изменений на отрасль в целом. О разработанных рекомендациях будут проинформированы все заинтересованные органы, в том числе Минтранс", - добавила ведущий инженер.

Помимо научных исследований по союзной программе, проводились работы по государственной научно-технической программе "Природопользование и экологические риски" на 2016-2020 годы. Составлен прогноз радиационной обстановки в Беларуси до 2035 года, дана оценка изменениям атмосферного воздуха, поверхностных вод и химического загрязнения земель.-0-

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