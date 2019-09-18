18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия разработают дорожную карту по природоохранной деятельности для активизации союзного строительства. Конкретные предложения планируется обсудить до конца года в Минске на совместной коллегии профильных министерств двух стран, сообщили БЕЛТА в Минприроды Беларуси.

Теме сотрудничества была посвящена встреча министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрея Худыка с заместителем министра природных ресурсов и экологии России Сергеем Ястребовым, которая прошла в Ереване во время V заседания Межгосударственного экологического совета государств - участников СНГ. Стороны высоко оценили взаимодействие в области охраны окружающей среды и рационального природопользования как по двусторонним соглашениям, так и в формате Союзного государства.

Одним из примеров успешной работы названа деятельность Комитета СГ по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды. Также успешно выполнены совместные мероприятия по развитию системы гидрометеорологической безопасности, направленные на повышение защищенности отраслей экономики от негативного воздействия природных явлений и адаптацию к изменениям климата.

Кроме того, в центре внимания оказалась подготовка проекта концепции научно-технологической программы СГ "Разработка современных технологий геологического изучения, рационального и экологически безопасного использования ресурсов недр России и Беларуси".-0-