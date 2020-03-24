Беларусь и Россия сформируют единую базу невыездных граждан до 1 апреля - Бегун

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия сформируют единую базу невыездных граждан до 1 апреля, сообщил сегодня журналистам начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Алексей Бегун, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы получили отдельный список в отношении тех лиц, право выезда которых с территории России ограничено. Сейчас интегрируем эти сведения с российскими и белорусскими банками данных. И начали отправку соответствующих сведений в Россию. Эта работа к 1 апреля должна быть завершена", - сказал Алексей Бегун.

По его словам, с российской стороны поступили сведения о 3 тыс. невыездных граждан. При этом стороны рассчитывают, что рассмотрение вопроса исключения граждан из базы невыездных займет не более суток. "Если это не выходной день, то мы предполагаем, что для этого потребуются одни сутки", - отметил начальник департамента.-0-

Более 300 иностранцев обратились за продлением срока пребывания в Беларуси свыше 90 дней Об этом сообщил журналистам начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Алексей Бегун.